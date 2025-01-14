بعد ارتباطه بالزمالك.. الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري يسري بوزوق

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

يسري بوزوق - الرائد السعودي

أتم نادي الرائد السعودي إجراءات التعاقد مع الجزائري يسري بوزوق في صفقة انتقال حر.

وانضم بوزوق لنادي الرائد عقب فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي.

وأعلن نادي الرائد السعودي تعاقده بشكل رسمي مع بوزوق ليصبح ثالث صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

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وسبق وأن أعلن نادي الرائد ضم الثنائي، السيراليوني موسيس توراي والليبيري سلمون ميداس.

وكان قد ارتبط اسم بوزوق بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية وكشف بلال والي وكيل أعماله في تصريحات تليفزيونية عن وجود مفاوضات بالفعل وقت فترة جوزيه جوميز.

وأشار وكيل اللاعب وقتها إلى تجدد المفاوضات بعد رحيل البرتغالي بجانب مفاوضات من ناديين سعوديين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد صرف النظر عن فكرة الاهتمام باللاعب الجزائري بسبب مشاركته في منافسات دوري أبطال إفريقيا مع الرجاء مما يمنع تواجده مع الأبيض في الكونفدرالية.

ويحتل الرائد المركز الـ12 بعد مرور 13 جولة من الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

جدير بالذكر أن الجزائري يسري بوزوق توج هدافا للدوري المغربي الاحترافي في الموسم الماضي بـ14 هدفا من 27 مباراة، مع مساهمته بـ9 تمريرات حاسمة، بينما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وساهم بتمريرتين حاسمتين.

وكان الجزائري يسري بوزوق، طلب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء المغربي بعد طلبه عدم المشاركة أمام نادي الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت التقارير المغربية أن بوزوق طلب إعفائه من خوض مواجهة الرجاء والجيش الملكي، بسبب الخريطة المغربية المتواجدة على قميص فريقه، تفاديا لمشاكل قد يتعرض لها في بلاده عند عودته إلى الجزائر.

وذكر موقع هسبريس المغربي أن بوزوق عرض التخلي عن مستحقاته المالية، إضافة إلى دفع مبلغ مالي إضافي لفريق الرجاء مقابل الحصول على الاستغناء، قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب.

يسري بوزوق الرائد السعودي
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