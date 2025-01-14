طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة

يغيب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري المصري والمقرر لها غدا الأربعاء.

وطمأن أحمد جاب الله طبيب الأهلي جماهير الفريق على سلامة الحالة الصحية لوسام أبو علي.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "الفحوصات الطبية التي أجراها وسام أبو علي مهاجم الفريق مطمئنة للغاية وأكدت سلامته تماما".

وتابع "تم التنسيق بين الجهازين الفني والطبي ليتم منحه راحة إضافية بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية أمس واليوم الثلاثاء وخروجه من قائمة مواجهة الجونة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.