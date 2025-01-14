بعد إعلان تأجيلها.. أسامة نبيه يكشف عبر في الجول مقترحه لخوض أمم إفريقيا للمحليين

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:42

كتب : بسام أبوبكر

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

رد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وقرر كاف تأجيل البطولة إلى شهر أغسطس بدلا من إقامتها في فبراير المقبل.

وأوضح نبيه في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "إلغاء بطولة أمم إفريقيا للمحليين لن يتعارض مع برنامج الإعداد، فالبطولة لم تكن في الحسابات من البداية، وتم دمجها ضمن برنامج الإعداد".

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وأكمل "تركيزي الآن على استغلال شهري فبراير ومارس لخوض مباريات ودية، وكذلك التجمع لمدة 15 يوما في شهر إبريل وخوض مباراتين وديتين قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض كأس الأمم الإفريقية للشباب يوم 26 إبريل".

وكان حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم، أعلن مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، من خلال منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه لتكون فرصة للاحتكاك.

وكشف نبيه من خلال FilGoal.com عن المقترح الذي سيقدمه إلى اتحاد الكرة لخوض أمم إفريقيا للمحليين في موعدها الجديد: "حال إقامة كأس أمم إفريقيا للمحليين في أغسطس سأقدم مقترحا إلى اتحاد الكرة بدمج منتخب الشباب مع بعض عناصر المنتخب الأوليمبي التي لعبت أولمبياد باريس ولا تشارك مع المنتخب الأول، بالإضافة لبعض العناصر التي يود حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول في منحهم الفرصة من خلال منتخب المحليين"

وأتم "كل يوم يشهد أحداثا جديدة في الكرة الإفريقية وقرارات جديدة من كاف، والتغييرات الكثيرة بالتأكيد تجعل الأمور أكثر صعوبة في الإعداد".

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

وذكر كاف أن القرعة ستقام يوم 15 يناير الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الأخيرة على حساب الجزائر المضيف، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

وخاض منتخب الشباب تحت قيادة أسامة نبيه أول مبارياته الودية بالفوز على حساب نادي رجاء مطروح بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم باستاد نادى زد الرياضي.

وسجل عمار ياسر هدف المنتخب الأول عند الدقيقة 30، وأضاف أحمد خالد كاباكا الهدف الثاني عند الدقيقة 72.

وتولى أسامة نبيه مهمة تدريب منتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

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