اللجنة الأمنية توافق على فتح المدرجات الأمامية باستاد غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي موافقة اللجنة الأمنية على فتح المدرجات الأمامية في استاد غزل المحلة للجماهير.

وكان قد تم غلق المدرجات الأمامية للجماهير خلال الفترة الماضية لحين انتهاء أعمال الترميم بشكل كامل.

وكشف نادي غزل المحلة في بيانه "بعد جهود حثيثة قام مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل من أجل فتح المدرجات الأمامية للجمهور".

"قامت اليوم لجنة من وزارة الداخلية والدفاع المدني وشركة تذكرتي والشركة الإفريقية بزيارة ميدانية لاستاد غزل المحلة ومعاينة مدرجات 5 و6 و7 بعد انتهاء أعمال الترميم الكامل والتأكد من سلامتها".

"وقررت اللجنة إعادة فتح المدرجات للجماهير بداية من المباراة المقبلة والمقرر أن تكون ضد حرس الحدود يوم 21 يناير المقبل".

"وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة برفع الكفاءة الخرسانية للمدرجات تحت إشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضمن أعمال التطوير التي شهدها استاد غزل المحلة".

ويستعد غزل المحلة لمواجهة بيراميدز غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.