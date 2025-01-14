اللجنة الأمنية توافق على فتح المدرجات الأمامية باستاد غزل المحلة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

استاد غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي موافقة اللجنة الأمنية على فتح المدرجات الأمامية في استاد غزل المحلة للجماهير.

وكان قد تم غلق المدرجات الأمامية للجماهير خلال الفترة الماضية لحين انتهاء أعمال الترميم بشكل كامل.

وكشف نادي غزل المحلة في بيانه "بعد جهود حثيثة قام مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل من أجل فتح المدرجات الأمامية للجمهور".

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: عشنا أوقات من الرعب في الطائرة.. ولهذا السبب لم تتأجل مباراتنا ضد غزل المحلة غزل المحلة: لم نتلق إخطارا بتأجيل مباراة بيراميدز.. وهذا موقفنا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل غزل المحلة يعلن عبر في الجول: نتوجه إلى القاهرة لخوض مواجهة بيراميدز بشكل طبيعي

"قامت اليوم لجنة من وزارة الداخلية والدفاع المدني وشركة تذكرتي والشركة الإفريقية بزيارة ميدانية لاستاد غزل المحلة ومعاينة مدرجات 5 و6 و7 بعد انتهاء أعمال الترميم الكامل والتأكد من سلامتها".

"وقررت اللجنة إعادة فتح المدرجات للجماهير بداية من المباراة المقبلة والمقرر أن تكون ضد حرس الحدود يوم 21 يناير المقبل".

"وقام مجلس إدارة شركة غزل المحلة برفع الكفاءة الخرسانية للمدرجات تحت إشراف لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة ضمن أعمال التطوير التي شهدها استاد غزل المحلة".

ويستعد غزل المحلة لمواجهة بيراميدز غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم.

استاد غزل المحلة غزل المحلة
نرشح لكم
قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة قائمة بيراميدز - عودة الشيبي وحمدي استعدادا لغزل المحلة في الدوري طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة خبر في الجول – وسام أبو علي يغيب عن الأهلي أمام الجونة منير عقيلة يعلن عبر في الجول الرحيل عن منصب المدرب العام في الاتحاد خبر في الجول - محمد شكري يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا كليوباترا الجماعية كما كشف في الجول – إنبي يتعاقد مع حسام غانم من الجونة مران الزمالك – انتظام الجزيري وعودة حمدي.. وأول حصة تدريبية لـ جروتر
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - غياب ووكر.. ودي بروين أساسي أمام برينتفورد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب تونس يسقط أمام إيطاليا في مفاجأة.. وفرنسا تهزم قطر ببطولة العالم 9 دقيقة | كرة يد
قائمة بيراميدز - عودة الشيبي وحمدي استعدادا لغزل المحلة في الدوري 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد ارتباطه بالزمالك.. الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري يسري بوزوق 33 دقيقة | ميركاتو
طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة 43 دقيقة | الدوري المصري
بعد إعلان تأجيلها.. أسامة نبيه يكشف عبر في الجول مقترحه لخوض أمم إفريقيا للمحليين 54 دقيقة | الكرة المصرية
اللجنة الأمنية توافق على فتح المدرجات الأمامية باستاد غزل المحلة 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول