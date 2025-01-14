في الجول يكشف حقيقة مفاوضات ريو أفي البرتغالي بشأن لاعب الزمالك

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:29

كتب : إبراهيم رمضان

حسن أبو المعاطي - الزمالك ضد بلدية المحلة

أبدى نادي ريو أفي البرتغالي اهتمامه بضم حسن أبو المعاطي لاعب الزمالك الشاب.

ويجيد أبو المعاطي صاحب الـ20 عاما اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريو أفي البرتغالي أبدى اهتمامه بضم حسن أبو المعاطي لاعب الزمالك الشباب بعد ترشيحه عن طريق إحدى شركات التسويق.

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النادي البرتغالي لم يرسل عرضا رسيما للزمالك حتى الآن ومن المقرر أن يتحول اهتمام ريو أفي إلى مفاوضات رسمية خلال الأيام المقبلة.

وسبق لحسن أبو المعاطي المشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك خلال 3 مباريات.

وشارك أبو المعاطي خلال مباراتي الزمالك أمام بلدية المحلة وطلائع الجيش بالموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

كما شارك اللاعب الشاب في مباراة الزمالك ضد بروكسي ضمن النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.

حسن أبو المعاطي - الزمالك ضد بلدية المحلة الزمالك ريو أفي
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