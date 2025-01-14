خبر في الجول – وسام أبو علي يغيب عن الأهلي أمام الجونة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 19:10

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - العين - هدف وسام أبو علي

تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه أمام الجونة في الدوري المصري.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي لم يشارك في مران الأهلي الجماعي اليوم الثلاثاء.

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ولذلك فضل الجهاز الطبي للأهلي برئاسة أحمد جاب الله بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني عدم مشاركة اللاعب في المباراة ليحصل على قسط من الراحة.

وقال جاب الله أمس الإثنين عبر قناة الأهلي: "وسام في حالة جيدة وفضلنا إراحته من التدريبات وأعاد كل الفحوصات وجميعها جاءت مطمئنة".

وواصل "طبيا وسام متاح للمشاركة أمام الجونة لكني أفضل إراحته وسيتم حسم موقفه مع كولر في مران الثلاثاء".

وأردف "ما حدث مع وسام ليس له علاقة بالأزمة الصحية التي تعرض لها قبل 5 سنوات ولا يلعب بمنظم ضربات القلب".

وشدد "الإصابة السابقة التي تعرض لها وسام أبو علي كانت بسبب الإجهاد والضغط العصبي ولكن ما حدث له في كوت ديفوار بسبب الحمل البدني ودرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة والسوائل التي فقدها خلال المباراة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والجونة

ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي وسام أبو علي الدوري المصري الجونة
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