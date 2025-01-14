منير عقيلة يعلن عبر في الجول الرحيل عن منصب المدرب العام في الاتحاد

قرر منير عقيلة المدرب العام للاتحاد السكندري الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه في النادي.

وقال عقيلة لـFilGoal.com: "تقدمت باعتذار عن عدم استمراري في منصب المدرب العام للاتحاد السكندري بعدما تلقيت رسائل تهديد".

وأضاف "أبلغت طلعت يوسف بقراري بسبب محتوى الرسالة وتقدمت باعتذاري عن عدم الاستمرار مع الفريق".

وأكمل "الأمور وصلت إلى مرحلة صعبة جدا من هجوم الجماهير والأوضاع تغيرت بشكل كبير في الفريق".

وأتم تصريحاته "لن أتقدم ببلاغ ضد المشجع الذي أرسل لي رسائل تهديد وأفضل الابتعاد وعدم الدخول في مواجهة مع الجماهير".

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري قبل أيام خلفا للقبرصي بابافاسيليو.

وخسر يوسف في أول مبارياته مع الاتحاد أمام زد بهدف دون رد، ويحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.

وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا غدا الأربعاء.