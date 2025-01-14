التجربة الأولى لـ نبيه.. منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما على نادي رجاء مطروح بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت اليوم باستاد نادى زد الرياضي.

وظهر أسامة نبيه مدرب منتخب الشباب الجديد للمرة الأولى على مقاعد البدلاء بعد توليه المهمة خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وسجل عمار ياسر هدف المنتخب الأول عند الدقيقة 30، وأضاف أحمد خالد كاباكا الهدف الثاني عند الدقيقة 72.

وخاض أسامة نبيه المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: حازم جمال

الدفاع: اياد صلاح - معتز محمد - يوسف عبد الحفيظ - مهاب سامي

الوسط: سيف عادل - مروان محمود - هادي عامر

الهجوم: عمار ياسر - أدهم علاء - محمد شرف

وفى الشوط الثاني دفع أسامة نبيه بتشكيل مختلف ضم كل من:

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: عبد العزيز حازم - زياد خالد - أحمد زيزو - إبراهيم عادل

الوسط: مصطفي عكاشة - أحمد وحيد - أحمد خالد كاباكا

الهجوم: عمر وائل - كريم سعيد - عمر أسامة .

وتولى أسامة نبيه مهمة تدريب منتخب الشباب خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء تعاقد روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، مع حصوله على 3 أشهر كشرط جزائي مقسما على 6 أقساط شهرية اعتبارا من فبراير المقبل.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بإلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.