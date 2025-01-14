الشباب السعودي يفسخ تعاقده مع لاعب منتخب كولومبيا

أنهى نادي الشباب السعودي ارتنباطه بلاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار.

وانضم كويلار لصفوف الشباب في صيف 2023 قادما من الهلال.

وأعلن نادي الشباب السعودي عبر موقعه الرسمي إنهاء العلاقة التعاقدية مع كويلار.

تعاقد الشباب مع كويلار كان ممتدا حتى صيف 2026 قبل أن يتم إنهائه بالتراضي بين الطرفين.

كويلار سبق له اللعب لأندية ديبورتيفو كالي وفلامنجو البرازيلي.

وبدأ الدولي الكولومبي مشواره في الدوري السعودي مع الهلال في شتاء 2019.

وارتدى كويلار قميص الهلال في 125 مباراة.

وحصد اللاعب الكولومبي 7 ألقاب مع الهلال، منها 3 دوري سعودي و2 كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2021 مرة، وكأس السوبر السعودي مرة.