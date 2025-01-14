الشباب السعودي يفسخ تعاقده مع لاعب منتخب كولومبيا

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

كويلار - عمر جابر - الشباب والزمالك

أنهى نادي الشباب السعودي ارتنباطه بلاعب الوسط الدولي الكولومبي جوستافو كويلار.

وانضم كويلار لصفوف الشباب في صيف 2023 قادما من الهلال.

وأعلن نادي الشباب السعودي عبر موقعه الرسمي إنهاء العلاقة التعاقدية مع كويلار.

أخبار متعلقة:
نبيه: كاف يمنع خوض أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب الأهلي يحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوز أورلاندو على شباب بلوزداد ثنائية أسامة نبيه: متفائل بمنتخب الشباب.. ومهتمون بملف المحترفين مزدوجي الجنسية بقيادة نبيه.. انطلاق معسكر منتخب الشباب تحضيرا لكأس الأمم الإفريقية

Image

تعاقد الشباب مع كويلار كان ممتدا حتى صيف 2026 قبل أن يتم إنهائه بالتراضي بين الطرفين.

كويلار سبق له اللعب لأندية ديبورتيفو كالي وفلامنجو البرازيلي.

وبدأ الدولي الكولومبي مشواره في الدوري السعودي مع الهلال في شتاء 2019.

وارتدى كويلار قميص الهلال في 125 مباراة.

وحصد اللاعب الكولومبي 7 ألقاب مع الهلال، منها 3 دوري سعودي و2 كأس الملك ودوري أبطال آسيا 2021 مرة، وكأس السوبر السعودي مرة.

الشباب السعودي جوستافو كويلار
نرشح لكم
الهلال يستعيد سالم الدوسري الرياضية: جيسوس قرر استمرار استبعاد نيمار من قائمة الهلال المحلية خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك تقرير سعودي: عرض من الاتفاق لضم زيزو بعد موافقة جيرارد الدوري السعودي - رونالدو وماني ينقذان النصر من فخ الأخدود الهلال يعلن تفاصيل إصابة ميتروفيتش.. ومدة غيابه الظهور الرسمي الأول.. جوميز يخسر مع الفتح أمام الوحدة ويتذيل ترتيب الدوري السعودي تاليسكا يغيب عن مواجهة النصر ضد الأخدود لأسباب فنية
أخر الأخبار
منير عقيلة يعلن عبر في الجول الرحيل عن منصب المدرب العام في الاتحاد 16 دقيقة | الدوري المصري
التجربة الأولى لـ نبيه.. منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا 20 دقيقة | الكرة المصرية
الشباب السعودي يفسخ تعاقده مع لاعب منتخب كولومبيا 37 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة الفريق في البطولة العربية 43 دقيقة | كرة طائرة
كل البطولة حتى النهائي.. فيفا يعلن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025 56 دقيقة | الكرة المصرية
أثليتك: لا عروض لداروين نونيز من السعودية حتى الآن ساعة | ميركاتو
بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.. نبيل بن طالب يعود لتدريبات ليل ساعة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 3 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 4 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام