كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة الفريق في البطولة العربية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 17:41

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي قائمة فريق رجال الكرة الطائرة المشاركة في البطولة العربية المقامة في قطر حتى 26 يناير الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة فرق أربيل العراقي ودار كليب البحريني والشرطة القطري.

وجاءت قائمة الأهلي تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو والتي ضمت 14 لاعبا كالآتي:

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حسام يوسف - عبد الحليم عبو - محمد رمضان - يوندر جارسيا - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - إسلام عبد السميع - أحمد عزب - أندريا سانتانجيلو - سيف عابد - مصطفى جابر - زياد أسامة - عبد الرحمن السعودي - محمد عثمان.

وشهدت القائمة عودة أحمد عزب الذي غاب لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.

بينما يغيب الثنائي أحمد صلاح وعبد الله السلام بعد الرحيل إلى السويحلي الليبي.

وغادرت بعثة الأهلي إلى الدوحة ظهر اليوم الثلاثاء لخوض منافسات البطولة.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي

المجموعة الثانية:

السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري

المجموعة الثالثة:

أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري

المجموعة الرابعة:

غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي

يذكر أن السويحلي الليبي هو حامل لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن بالفوز في المباراة النهائية على حساب قطر القطري.

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