أثليتك: لا عروض لداروين نونيز من السعودية حتى الآن

أوضحت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول لم يتلق حتى الآن أي عروض لمهاجمه داروين نونيز، رغم التقارير التي زعمت أن الهلال السعودي طلب ضمه.

في وقت سابق، ذكر موقع أنفيلد ووتش أن نادي ليفربول رفض عرضا شفهيا من الهلال السعودي لضم داروين نونيز بمبلغ ضخم.

لكن تقرير ذا أثليتك أشار إلى أن نادي ليفربول لم يصله أي عروض من أجل ضم نونيز على الرغم من التكهنات حول انتقال محتمل إلى الدوري السعودي.

ولفت التقرير إلى أن اسم ناديي النصر والهلال السعوديين ارتبط باسم نونيز، لكن لم تكن هناك مناقشات مع ليفربول أو أي عروض على الطاولة.

كلف نونيز ليفربول 64 مليون جنيه إسترليني حين انضم من بنفيكا في صيف 2022. ومنذ ذلك الحين سجل 37 هدفًا للنادي في 122 مباراة.

وأوضح تقرير موقع أنفيلد ووتش أن ليفربول رفض عرض الهلال الشفهي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 83 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ليفربول لا يريد التخلي عن اللاعب البرتغالي بأقل من 85 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 100 مليون يورو..

لكن التقرير لفت إلى أن ليفربول قد يوافق على إتمام الصفقة لو وصل المبلغ إلى 75 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 89 مليون يورو.

وكان الموقع نفسه قد ذكر قبل أيام أن الهلال مهتم بشدة بالتعاقد مع نونيز بناء على رغبة من مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

نونيز يعيش أسوأ مواسمه مع ليفربول، إذ سجل 4 أهداف فقط خلال 26 مباراة بمختلف البطولات، وصنع مثلهم.

يذكر أن نادي الهلال السعودي سيعاني من غياب هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة.

وتعرض ميتروفيتش للإصابة خلال مباراة الهلال واتحاد جدة ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وكشف الهلال عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع.