دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

محمد جبس - السكة الحديد مودرن - طنطا

خسر المقاولون من السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 من دوري المحترفين.

وسجل أهداف السكة الحديد مودرن كل من محمود عبد العاطي وجون أفيري وكريم يكن.

بينما أحرز عبد الرحمن سمانة هدف المقاولون الوحيد.

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وافتتح عبد العاطي النتيجة لسكة الحديد مودرن بعد رأسية في الدقيقة 39.

وضاعف أفيري النتيجة في الدقيقة 45 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء ثالث الأهداف عن طريق كريم يكن من رأسية عقب ركلة ركنية في الدقيقة 59.

وقلص سمانة الفارق بعد تسديدة أرضية في الدقيقة 60، وانتهى اللقاء بثلاثة مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد السكة الحديد مودرن للنقطة 21 في المركز الـ11 في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 34 في المركز الثالث.

بلدية المحلة × كهرباء إسماعيلية

تعادل بلدية المحلة مع خصمه كهرباء إسماعيلية بهدفين لكل فريق في مباراة درامية.

وأحرز أحمد كفتة ومحمد شيكا ثنائية كهرباء إسماعيلية، بينما سجل محمد الصباحي ووحيد محسن هدفين بلدية المحلة.

وتمكن كفتة من افتتاح النتيجة في الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد حسين حارس مرمى البلدية.

وتعادل الصباحي للبلدية في الدقيقة 41 بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 تقدم شيكا لكهرباء إسماعيلية بعد ارتداد الكرة من أحمد حسين حارس مرمى البلدية إلى شيكا الذي أحرزها بنجاح.

وسجل محسن هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد كهرباء إسماعيلية للنقطة 29 في المركز الخامس، بينما وصل البلدية للنقطة 19 في المركز الـ13.

بينما جاءت نتائج المباريات الأخرى كالتالي:

سبورتنج (0-0) الداخلية

المنصورة (0-2) وادي دجلة

منتخب السويس (1-4) أبو قير للأسمدة

راية (1-1) بروكسي

وي (2-1) القناة

بترول أسيوط (3-3) الترسانة

ديروط (1-1) لافيينا

أسوان (1-0) طنطا

السكة الحديد مودرن كهرباء إسماعيلية دوري المحترفين المقاولون
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