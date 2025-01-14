أثليتك: مدافع بالميراس يسافر إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع سيتي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

فيتور ريس - بالميراس

أفادت شبكة ذا أثليتك أن فيتور ريس مدافع بالميراس سيسافر يوم الثلاثاء إلى إنجلترا تمهيدا للانضمام إلى مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي مع سيتي بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين حول الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن بالميراس وافق على التخلي عن البالغ من العمر 19 عاما مقابل نحو 35 مليون يورو.

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وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد ذكرت صباح الثلاثاء أن سيتي توصل لاتفاق مع بالميراس للتعاقد مع المدافع فيتور ريس.

وأوضح التقرير أن الرتوش الأخيرة لصفقة ضم البرازيلي الشاب سيتم حسمها يوم الثلاثاء.

يوم الاثنين، كشفت ليلى بيريرا رئيس نادي بالميراس عن تقديم مانشستر سيتي لعرض من أجل ضم فيتور ريس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت بيريرا لشبكة TNT: "قدم مانشستر سيتي عرضا رسميا بالفعل لضم فيتور ريس، لكن لم يكن كافيا، ما زلنا نتفاوض".

وأتم "إذ حصلنا على عرض جيد، حسنا، لكن لم يتم تقرير أي شيء".

ويحاول سيتي حسم الصفقة قبل ظهور المزيد من الأندية المنافسة له على التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

ولفتت بعض التقارير إلى أن سيتي سيضم اللاعب إلى الفريق الأول مباشرة، دون إعارته.

وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر 2028.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

فيتور ريس مانشستر سيتي بالميراس
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