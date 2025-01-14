خبر في الجول - محمد شكري يقترب من العودة لتدريبات سيراميكا كليوباترا الجماعية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 16:40

كتب : عمرو نبيل

محمد شكري - منتخب مصر

اقترب محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا من العودة للمشاركة مع الفريق.

محمد شكري

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

ويغيب شكري بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المصري في الدوير بالموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن شكري قد أنهى برنامجه التأهيلي في دبي وأصبح قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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صاحب الـ 25 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا في 2022 قادما من الأهلي.

وشارك شكري للمرة الأخيرة ضد المصري يوم 14 إبريل من العام الماضي.

ولعب شكري 54 مباراة بقميص سيراميكا كليوباترا وخلالها سجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين.

وتوج شكري مع سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة المصرية مرتين.

وعلم FilGoal.com في يونيو الماضي، أن سيراميكا كليوباترا قد اتفق مع شكري على تمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

ويمتلك شكري مباراة وحيدة بقميص منتخب مصر بالمشاركة كبديل ضد نيوزيلاندا في بطولة مصر الدولية.

سيراميكا كليوباترا محمد شكري
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