كما كشف في الجول – إنبي يتعاقد مع حسام غانم من الجونة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

تعاقد إنبي مع حسام غانم لاعب الجونة

أعلن نادي إنبي تعاقده مع حسام غانم قادما من الجونة.

ووقع غان على عقد مع إنبي لمدة موسمين ونصف.

وكان FilGoal.com قد كشف عن إتمام الصفقة في وقت سابق.

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وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع حسام غانم مهاجم الجونة لمدة 3 مواسم".

وكان حسام غانم الذي اشتهر قد انتقل إلى الجونة في صيف 2021 قادما من بيراميدز.

وسبق ولعب حسام غانم لأندية بيراميدز وطلائع الجيش والجونة.

وخاض غانم مباراتين مع الجونة هذا الموسم ولم ينجح في التسجيل.

ولعب حسام غانم 35 مباراة بقميص الجونة في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 7 أهداف منهم تسجيل 5 أهداف.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 21 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وجمع إنبي 7 نقاط في أول 8 جولات من مسابقة الدوري بانتصار وحيد وأربعة تعادلات في المركز الخامس عشر.

بينما الجونة يأتي في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط لكن من 7 جولات.

ولم ينجح الجونة سوى في تسجيل هدف وحيد خلال 7 مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الجونة المباراة المقبلة أمام فريق الأهلي غدا الأربعاء.

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