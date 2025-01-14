رومانو: مانشستر سيتي أرسل عرضه الرسمي لضم مرموش

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر

أرسل مانشستر سيتي عرضا رسميا لآينتراخت فرانكفورت من أجل ضم لاعبه عمر مرموش، حسب فابريزو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن العرض أقل من توقعات فرانكفورت، لكن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.

ويأمل بطل الدوري الإنجليزي في الوصول لحسم الصفقة هذا الأسبوع بمبلغ مناسب.

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وكان دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت قد أكد أن لاعبه عمر مرموش مستمر مع الفريق حتى اللحظة.

وذلك في ظل اقتراب مانشستر سيتي من ضمه حسب العديد من التقارير.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لم يتغير الوضع حول عمر مرموش. سيتواجد في التشكيلة الأساسية أمام فرايبورج يوم الثلاثاء".

وأضاف "أنا على اتصال دائم بعمر، فهو يواصل تقديم انطباعات إيجابية في التدريبات".

وأكمل مدرب مرموش "لا أستبعد استمراره في فرانكفورت".

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي يوم السبت حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.

ووصل مرموش لهدفه الـ14 في الدوري الألماني هذا الموسم ليظل في وصافة جدول الهدافين بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع لاعب وادي دجلة السابق 8 أهداف.

وأصبح مرموش قاب قوسين أو أدني من الانضمام لمانشستر سيتي حسب العديد من التقارير.

فقد أوضحت تقارير عديدة أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

ويعتبر مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو أكثر واقعية، وفقا للتقارير.

وأضافت التقارير أن سيتي واثق من حسم الصفقة، علما بأن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 31 هدفا خلال 25 مباراة بتسجيل 19 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

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