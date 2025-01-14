الهلال يستعيد سالم الدوسري

استعاد نادي الهلال السعودي خدمات قائده سالم الدوسري الذي غاب مؤخرا بسبب الإصابة.

وشارك سالم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وظهر الدوسري في التدريبات الجماعية والتقسيمة التي جرت على ملعب النادي.

وتعرض قائد الهلال لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة اتحاد جدة الثلاثاء الماضي.

وخسر الهلال المباراة بركلات الترجيح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعمل الجهاز الطبي للهلال على تجهيز الدوسري قبل مباراة الفتح بملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السعودي الخميس المقبل.

ولعب الدوسري مع الهلال الموسم الجاري 23 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 8 أهداف، وصنع 6.