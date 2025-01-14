مؤتمر فليك: لم أفكر في تجديد عقدي مع برشلونة.. ويجب أن نثبت قوتنا ضد بيتيس

شدد هانسي فليك مدرب برشلونة على أنه لا يفكر حاليا في تمديد تعاقده.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس غدا الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة ريال بيتيس مهمة بالنسبة لنا بعد فوز رائع ضد ريال مدريد يجب أن نثبت أننا أقوياء ضد بيتيس".

وواصل "أتحدث مع اللاعبين باستمرار وأراوخو سعيد معنا وهو لاعب لبرشلونة ولم يتغير أي شيء ونحن غير سعداء بإصابة إنيجو مارتينيز لأنه قائد ولاعب رائع ولكن من الجيد أنها 4 أسابيع فقط".

وعن تسجيل أولمو وباو فيكتور قال: "كان لدي ثقة في النادي وركزنا نحن فقط على ما نستطيع فعله في التدريبات والملعب وحضرنا بشكل جيد لمثل تلك المباريات".

وأكمل "أنا سعيد بجميع اللاعبين الذين أملكهم وبأنسو فاتي، لقد تحدثت معه وموقفه يعتمد عليه وعلى ما يمكنه تقديمه، وإصابته الأولى هي من منعت إظهار جودته وأنا مقتنع بأن عليه الاستمرار في العمل ليعود بأفضل ما يمكن".

وعن الصفقات الجديدة المحتملة قال: "لقد تحدثت مع ديكو ونتحدث كل يوم تقريبا ولكنني سعيد بالفريق الذي أملكه".

وأضاف "حراسة المرمى؟ لقد تغير كل شيء، شاهدنا تشيزني قدم أداء جيد جدا وقد تدرب بشكل قوي بعد نهاية العطلة وهو يتمتع بعقلية لا تصدق ويمكنني التحدث أيضا عن إنياكي الذي كان يعاني من الضغط وعلى الرغم من انه استقبل هدف من التسديدة الأولى إلا أنه كان جيدا".

وشدد "يجب أن نثبت غدا أننا سنظهر بنفس الأداء ونحن مستعدين ونريد تحقيق الفوز، وبيتيس فريق قوي ويجب أن نثبت أننا من أقوى الفرق".

وأتم "تجديد عقدي؟ لم أفكر في ذلك الأمر لأن في كرة القدم الأمور تتغير بسرعة وسنرى في نهاية الموسم، أحب العمل في برشلونة ومع هذا الفريق ولا يزال في عقدي موسم ونصف وهذا كثير بالنسبة للمدرب".