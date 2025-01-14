بسبب صورة خارجة.. لاتسيو يقيل المسؤول عن رعاية نسر النادي

أعلن لاتسيو إقالة خوان بيرنابي المسؤول عن رعاية نسر النادي بعد 15 عاما في الخدمة، والسبب؟ صورة خارجة على مواقع التواصل.

اعتاد لاتسيو إطلاق نسر في الهواء قبل كل مباراة يستضيفها النادي على ملعب "أولمبيكو"، وذلك نسبة إلى شعار النادي حاله كحال بنفيكا في البرتغال.

وصباح اليوم الثلاثاء، استيقظ جمهور لاتسيو على خبر إقالة خوان بيرنابي المسؤول عن رعاية النسر "أولمبيا" نسر نادي لاتسيو.

ونشر لاتسيو على موقعه "نشعر بالفزع لرؤية الصور التي شاركها بيرنابي على وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة ادعاءاته".

وأتم "من المستحيل الارتباط بشخص مثله، الاستمرار معه غير قبول".

من جانبه، رد بيرنابي عبر حسابه الشخصي على منصة "X" قائلا: "مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على حسابي الخاص مسألة شخصية".

وبدأت القصة حين نشر بيرنابي صورا على حسابه لـ "قضيبه الصناعي المزروع" وقال في برنامج الإذاعي الإيطالي (لا تزانزارا): "أريد توعية الناس بنوع العملية التي خضعت لها وليس لدي أي ندم على ذلك".

الأمر الذي دفع مسؤولو لاتسيو إلى إقالة بيرنابي هذه المرة، خصوصا إنها ليست المشكلة الأولى بين الطرفين.

وأوقف لاتسيو بيرنابي من قبل عام 2021 بعد تصويره وهو يؤدي التحية الفاشية واعترف أنه معجب بـ بينيتو موسوليني حاكم إيطاليا الفاشي سابقا.

اشترى لاتسيو النسر أولمبيا من شركة إسبانية مقابل 7500 يورو.

ظهرت فكرة النسر في عام 2010 إذ قرر النادي جعل الطائر واقعا في ملعب أولمبيكو.

وكان النسر أولمبيا يحمل اسم دولشينيا في السابق قبل أن يجري النادي استفتاء وتم اختيار اسم أولمبيا.

وحلق النسر أولمبيا للمرة الأولى في مباراة ضد ميلان وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويبلغ النسر أولمبيا 20 عاما ويعيش في مدينة فورميلو التابعة للعاصمة روما.