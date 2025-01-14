شالكه يضم كاريوس حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

كاريوس

أعلن نادي شالكه يوم الثلاثاء ضم حارس ليفربول السابق لوريس كاريوس في صفقة انتقال حر.

وأوضح النادي في بيان: "أبرم شالكة صفقة جديدة في حراسة المرمى، حين تعاقد مع لوريس كاريوس".

وانضم البالغ من العمر 31 عامًا لشالكه حتى نهاية الموسم الحالي.

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كاريوس لم ينضم لأي فريق منذ نهاية عقده مع نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي.

وارتدى الحارس الألماني قميص نيوكاسل في مباراتين فقط طوال عامين.

ولعب كاريوس في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2016 إلى 2018 قبل أن يخرج معارا إلى بشكتاش التركي ثم يونيون برلين الألماني.

وتواجد ابن الـ31 عاما في فريق شباب مانشستر سيتي من 2009 حتى 2011.

لوريس كاريوس نيوكاسل يونايتد شالكه
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