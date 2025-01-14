الرياضية: جيسوس قرر استمرار استبعاد نيمار من قائمة الهلال المحلية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 15:10

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن خورخي جيسوس مدرب الهلال قرر بقاء نيمار جونيور ضمن قائمة الفريق الآسيوية فقط دون قيده في قائمة البطولات المحلية.

وكان اسم نيمار الذي غاب لأكثر من عام بسبب إصابته في الرباط الصليبي خارج القائمة المحلية، لكنه تواجد بقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح التقرير أن جيسوس يفضل بقاء نيمار بعيدا عن القائمة المحلية.

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وقال ممثلو نيمار لجريدة الرياضية قبل أيام: "فيما يتعلَّق بضم اللاعب إلى القائمة المحلية، الجوابُ لدى النادي، وليس لدينا، كل ما نستطيع قوله إن نيمار لائق، ويعمل بجد".

يذكر أن الهلال تعاقد مع نيمار لمدة موسم ونصف الموسم، لكنه لم يشارك إلا في مباريات معدودة مع الفريق بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويغيب نيمار حاليا عن التدريبات الجماعية بسبب إصابات عضلية متفرقة.

ولا زال موقف قيد البرازيلي نيمار جونيور مع الهلال محليا في المسابقات السعودية غامضا.

ويتواجد البرازيلي في قائمة الهلال الآسيوية فقط حتى هذه اللحظة ولم يتم قيده محليا مع الزعيم.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

الهلال نيمار
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