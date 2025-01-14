لاتسيو يعلن ضم إبراهيموفيتش من بايرن

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

أريون إبراهيموفيتش

أعلن نادي لاتسيو تعاقده مع أريون إبراهيموفيتش قادما من بايرن ميونيخ.

وحصل لاتسيو على خدمات لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ 19 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

رغم التشابه في الأسماء إلا أن أريون لا يمط لزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان السابق بأي علاقة.

أخبار متعلقة:
توقفت سلسلة الانتصارات.. أتالانتا يتعادل في الوقت القاتل ضد لاتسيو استفاق بعد سداسية إنتر.. لاتسيو يفوز في الوقت القاتل على ليتشي المنقوص صاروخ باريلا وتألق الأظهرة.. إنتر يكتسح لاتسيو ويواصل مطاردة أتالانتا ونابولي أتالانتا في الصدارة.. لاتسيو يتفوق مجددا على نابولي في آخر 72 ساعة

ويحمل أريون إبراهيموفيتش الجنسية الألمانية بالإضافة لجنسيته الأصلية من كوسوفو.

وشارك إبراهيموفيتش في 3 مباريات بقميص الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب بالدوري الإيطالي ضمن صفوف فروسينوني.

ولم يسبق للاعب الألماني المشاركة مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ سوى في 4 مباريات.

ويحتل لاتسيو حاليا لامركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.

أريون إبراهيموفيتش بايرن ميونيخ
نرشح لكم
بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.. نبيل بن طالب يعود لتدريبات ليل مؤتمر فليك: لم أفكر في تجديد عقدي مع برشلونة.. ويجب أن نثبت قوتنا ضد بيتيس بسبب صورة خارجة.. لاتسيو يقيل المسؤول عن رعاية نسر النادي سكاي: ميلان يفضل ضم راشفورد على ووكر وفقا لشروط معينة سبورت إيطاليا: عرض من نابولي لضم جارناتشو.. وطلبات مانشستر يونايتد المالية لا جازيتا: إصابة تشالهان أوجلو ومدة غيابه وموقفه من دربي ميلانو بعد اقتراح بايرن ميونيخ.. ماريسكا يتحدث عن مستقبل نكونكو مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد
أخر الأخبار
منير عقيلة يعلن عبر في الجول الرحيل عن منصب المدرب العام في الاتحاد 16 دقيقة | الدوري المصري
التجربة الأولى لـ نبيه.. منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا 20 دقيقة | الكرة المصرية
الشباب السعودي يفسخ تعاقده مع لاعب منتخب كولومبيا 37 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يعلن قائمة الفريق في البطولة العربية 43 دقيقة | كرة طائرة
كل البطولة حتى النهائي.. فيفا يعلن موعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2025 56 دقيقة | الكرة المصرية
أثليتك: لا عروض لداروين نونيز من السعودية حتى الآن ساعة | ميركاتو
بعد 7 أشهر من إصابته بسكتة قلبية.. نبيل بن طالب يعود لتدريبات ليل ساعة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين – سقوط المقاولون أمام السكة الحديد.. وتعادل مثير بين البلدية وكهرباء إسماعيلية ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 3 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 4 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام