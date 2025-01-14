لاتسيو يعلن ضم إبراهيموفيتش من بايرن

أعلن نادي لاتسيو تعاقده مع أريون إبراهيموفيتش قادما من بايرن ميونيخ.

وحصل لاتسيو على خدمات لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ 19 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

رغم التشابه في الأسماء إلا أن أريون لا يمط لزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان السابق بأي علاقة.

ويحمل أريون إبراهيموفيتش الجنسية الألمانية بالإضافة لجنسيته الأصلية من كوسوفو.

وشارك إبراهيموفيتش في 3 مباريات بقميص الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب بالدوري الإيطالي ضمن صفوف فروسينوني.

ولم يسبق للاعب الألماني المشاركة مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ سوى في 4 مباريات.

ويحتل لاتسيو حاليا لامركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نابولي صاحب الصدارة.