تنس - ميار شريف تودع أستراليا المفتوحة.. وأنس جابر تتأهل
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:33
كتب : FilGoal
ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة أستراليا المفتوحة على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.
وخسرت ميار مباراة الدور الأول بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-4.
فيما تأهلت التونسية أنس جابر للدور الثاني عقب فوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.
وانتصرت أنس بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3.
وكانت ميار شريف قد انسحبت من بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.
وجاء انسحاب اللاعبة المصرية من البطولة بسبب الإصابة.
وتحتل ميار شريف - 28 عاما - المركز 65 عالميا في التصنيف العالمي للعبة.
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