تنس - ميار شريف تودع أستراليا المفتوحة.. وأنس جابر تتأهل

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة أستراليا المفتوحة على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.

وخسرت ميار مباراة الدور الأول بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-4.

فيما تأهلت التونسية أنس جابر للدور الثاني عقب فوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

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وانتصرت أنس بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3.

وكانت ميار شريف قد انسحبت من بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وجاء انسحاب اللاعبة المصرية من البطولة بسبب الإصابة.

وتحتل ميار شريف - 28 عاما - المركز 65 عالميا في التصنيف العالمي للعبة.

ميار شريف أنس جابر أستراليا المفتوحة
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