تنس - ميار شريف تودع أستراليا المفتوحة.. وأنس جابر تتأهل

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة أستراليا المفتوحة على يد الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.

وخسرت ميار مباراة الدور الأول بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-4.

فيما تأهلت التونسية أنس جابر للدور الثاني عقب فوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

وانتصرت أنس بمجموعتين دون رد، بنتيجة 6-3 و6-3.

وكانت ميار شريف قد انسحبت من بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وجاء انسحاب اللاعبة المصرية من البطولة بسبب الإصابة.

وتحتل ميار شريف - 28 عاما - المركز 65 عالميا في التصنيف العالمي للعبة.