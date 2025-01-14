انتهت دوري المحترفين - المقاولون (1)-(3) السكة الحديد.. البلدية (2)-(2) كهرباء إسماعيلية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

فريق المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون ضد منافسه السكة الحديد مودرن في الجولة 17 من دوري المحترفين.

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المقاولون × السكة الحديد مودرن

انتهت

ق 60: جووول عبد الرحمن سمانة بعد تسديدة أرضية.

ق 59: جووول كريم يكن من رأسية عقب ركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جووول جون إيفيري لاعب السكة الحديد مودرن بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 39: جووول محمود عبد العاطي لاعب سكة الحديد مودرن بعد رأسية.

بداية المباراة

بلدية المحلة × كهرباء إسماعيلية

انتهت

ق 76: جووول وحيد محسن لاعب البلدية من ركلة حرة مباشرة.

ق 69: جووول بعد ارتداد الكرة من أحمد حسين إلى مهاجم كهرباء إسماعيلية الذي أحرزها بنجاح.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووول بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

ق 19: جووول أحمد كفتة بعد خطأ من أحمد حسين حارس مرمى البلدية

بداية المباراة

المقاولون دوري المحترفين بلدية المحلة السكة الحديد مودرن
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