مران الزمالك – انتظام الجزيري وعودة حمدي.. وأول حصة تدريبية لـ جروتر

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 14:19

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري - الزمالك - إنييمبا

انتظم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في تدريبات الفريق بصورة طبيعية بعد نهاية أزمة مستحقاته.

وطلب كريستيان جروس المدير الفني للفريق من الجزيري ضرورة التركيز في الفترة المقبلة ليكون ضمن حساباته.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

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وعاد محمد حمدي الظهير الأيسر إلى التدريبات الجماعية بالكرة دوت التحامات بناء على تعليمات محمد أسامة طبيب الفريق.

وقاد السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق.

وعقد جروتر جلسة مع رباعي حراسة المرمى محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز قبل التدريبات لمنحهم بعض التعليمات الخاصة بطرقه التدريبية.

وتعافى السنغالي سيدي ندياي من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم وخضع لاختبار طبي قبل مشاركته في التدريبات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بالتساوي مع بيراميدز.

بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط.

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