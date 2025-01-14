خبر في الجول – كهربا يوافق على عرض الزوراء.. وخطوة متبقية

وافق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على العرض المقدم من الزوراء العراقي.

وعلم FilGoal.com أن كهربا أصبح أكثر اقتناعا بعرض الزوراء عن باقي العروض الأخرى التي تلقاها.

وينتظر كهربا من مسؤولي الزوراء حسم الأمور مع إدارة الأهلي من أجل إتمام خطوة انتقاله للفريق العراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن كهربا يفاضل بين عرضي الزوراء العراقي والاتحاد الليبي.

كما كشف نصر عزام محامي طارق مصطفى المدير الفني الحالي للبنك الأهلي والسابق لأوليمبك أسفي عن تقدم المدرب بشكوى ضد النادي المغربي بسبب مستحقاته.

ونجح طارق مصطفى في قيادة أوليمبك أسفي لتحقيق المركز الرابع في الدوري المغربي.

وأوضح المحامي الدولي: "تقدمنا بشكوى بسبب عدم حصول طارق مصطفى ومساعديه على مستحقاتهم، ولم يتم السداد وبالتالي الإيقاف مستمر".

وقاد طارق مصطفى فريق أوليمبك أسفي خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2023.