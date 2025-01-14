سكاي: ميلان يفضل ضم راشفورد على ووكر وفقا لشروط معينة

يفضل نادي ميلان التعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد على كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب شبكة سكاي إيطاليا، فإن النادي الإيطالي يريد المهاجم الإنجليزي، لكن وفقا لشروطه فقط.

وأفادت الشبكة أن ميلان يريد مساهمة مانشستر يونايتد في دفع جزء من راتب راشفورد أثناء الإعارة بالإضافة إلى إدراج بند أحقية الشراء.

ويستطيع ميلان حتى الآن التعاقد مع لاعب واحد فقط من خارج الاتحاد الأوروبي، ولذلك لا يتمكن الروسونيري إلا ضم لاعب واحد فقط.

وتلقى راشفورد العديد من العروض أبرزها برشلونة وأرسنال وبنسبة أقل نابولي الذي يصب تركيزه على التعاقد مع أليخاندرو جارناتشو زميل راشفورد حسب التقارير الإخبارية.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية في وقت سابق، فإن برشلونة يريد ضم راشفورد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويعمل ديكو المدير الرياضي على الصفقة، حيث يحتاج برشلونة لتوفير مساحة مالية أولا.

على الجانب الآخر كشف موقع ريليفو عن انفتاح راشفورد لسماع عرض برشلونة ورغبته في إتمام هذه الخطوة.

جاء ذلك بعد أن استفسر برشلونة عن وضعه وتواصل مع ممثليه، حيث يملك النادي الكتالوني تقارير إيجابية عن اللاعب.

ويبحث برشلونة عن لاعب يمكنه اللعب كجناح وأيضا كمهاجم، ويفضل أن يلعب على الجهة اليسرى.

وذكرت صحيفة سبورت إن راتب راشفورد يقدر بـ 10 ملايين يورو، يتبقى منه 5 ملايين لنصف الموسم المتبقي، وإن اللاعب مستعد للتنازل عن مليونين منهم مقابل الانتقال إلى برشلونة.

كما كشفت الصحيفة ذاتها إن برشلونة كان قريبا من التعاقد مع راشفورد في 2019، قبل أن ينتهي به الأمر بتجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة.