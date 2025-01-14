تقدم نادي نابولي بعرض إلى نظيره مانشستر يونايتد للتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب قناة سبورت إيطاليا، فإن نادي الجنوب الإيطالي عرض 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمكافآت.

وأفادت القناة أن النادي الإنجليزي طلب 60 مليون يورو للسماح للجناح الأرجنتيني بالرحيل، والمفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين.

وشارك اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 20 عاما مع مانشستر يونايتد في 30 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويسعى نابولي إلى تعويض الرحيل الوشيك للاعبة خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان يناير الجاري.

وكان أنطونيو كونتي مدرب البارتينوبي قد كشف عن طلب اللاعب الجيورجي الرحيل وعدم إكمال الموسم.

وأوضح تقرير من صحيفة ليكيب في وقت سابق أن نابولي وافق على التخلي عن اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

وتم عقد اجتماع بين الناديين يوم الاثنين وانتهى بثقة جميع الأطراف من إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة.

لا تزال هناك تفاصيل مالية بسيطة تحتاج إلى تسوية بين باريس سان جيرمان ونابولي، وفي حال التوصل لاتفاق بشأنها سيسمح نادي نابولي لكفاراتسخيليا بإجراء الفحص الطبي مع باريس سان جيرمان، لكن صحيفة ليكيب ذكرت أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 مليون يورو.

ولعب كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل 5 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بالدوري الإيطالي.