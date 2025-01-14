برشلونة يعلن غياب إنيجو مارتينيز 4 أسابيع
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 13:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه إنيجو مارتينيز في العضلة الخلفية من القدم اليمنى.
إينيجو مارتينيز
النادي : برشلونة
وأشار برشلونة إلى أن مارتينيز سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.
وتعرض اللاعب للإصابة خلال فوز برشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد بنهائي كأس السوبر الإسباني.
إصابة مارتينيز ستفتح الباب أمام بقاء رونالد أراوخو الذي كان قد اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس وفقا للتقارير ولهذا قد يغلق باب رحيله بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.
ويلعب مارتينيز بشكل أساسي في دفاع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي برفقة باو كوبارسي.
وشارك صاحب الـ 33 عاما مع برشلونة منذ بداية الموسم في 27 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.
وانضم مارتينيز لبرشلونة قادما من ريال سوسيداد في الموسم الماضي.
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