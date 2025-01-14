لا جازيتا: إصابة تشالهان أوجلو ومدة غيابه وموقفه من دربي ميلانو

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

تعرض هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر لإصابة جديدة أثناء قيامه بعملية التعافي من إصابة في العضلة الضامة.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن اللاعب التركي تعرض لإصابة في العضلة الضامة ضد ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي مما أجبرته على الخروج في تبديل اضطراري.

وأفادت الصحيفة أنه تعرض لإصابة جديدة في أسفل القدم أثناء عملية التعافي.

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ووفقا للصحيفة فإن لاعب الوسط سيغيب لمدة تتراوح من 15-20 يوما.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يمكنه العودة واكتمال جاهزيته قبل دربي الغضب ضد ميلان المقبل بداية فبراير.

ومن المقرر أن يواجه إنتر غريمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم 2 فبراير المقبل.

وبذلك يعني غياب هاكان عن النيراتزوري في 5 مباريات وهم ضد بولونيا وإيمبولي وسبارتا براها وليتشي وموناكو بالترتيب.

ويحتل إنتر وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة من 18 مباراة لعبها.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 47 نقطة من 20 لقاء.

إنتر هاكان تشالهان أوجلو الدوري الإيطالي ميلان
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