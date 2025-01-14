سكاي: بعد الكشف الطبي.. انهيار صفقة انتقال مهاجم ميلان إلى لايبزيج

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

نواه أوكافور

أفادت شبكة سكاي سبورت ألمانيا يوم الثلاثاء أن صفقة انتقال نوح أوكافور مهاجم ميلان إلى لايبزيج انهارت بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن لايبزيج فضل عدم إتمام الصفقة بعدما تأكد من الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب عدم جاهزيته للمشاركة فورا.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب ألمانيا ويعود إلى ناديه ميلان، حسب التقرير.

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وكان نوح أوكافور مهاجم ميلان قد وصل لألمانيا يوم الاثنين وخضع للكشف الطبي مع لايبزيج، تمهيدا لضمه بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع ميلان ليل الأحد.

فقد جرت مفاوضات جديدة بين الطرفين بعد مباراة لايبزيج ضد فيردر بريمن، وفقا للتقرير.

واتفق الطرفان على انتقال أوكافور إلى لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء، في حالة عبور الكشف الطبي وهو ما لم يحدث.

حسب التقارير فقد اتفق لايبزيج مع ميلان على ضم المهاجم السويسري على سبيل الإعارة مقابل مليون أو مليون ونصف يورو.

وأوضحت التقارير أن هناك بند أحقية الشراء للايبزيج مقابل 25-28 مليون يورو.

وتعاقد ميلان مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من رد بول سالزبورج.

وشارك اللاعب النيجيري الأصل في 16 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع هدفين.

وإجمالا لعب أوكافور 52 مباراة مع الروسونيري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يتم إداراج أوكافور في قائمة الفريق المشاركة والمتوجة ببطولة السوبر الإيطالي.

وحصل ميلان على البطولة بعد الفوز على غريمه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.

نوح أوكافور ميلان لايبزيج
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