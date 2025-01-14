في الجول يكشف سبب نقل مباراة المصري وفاركو إلى ملعب برج العرب

أعلنت رابطة الأندية نقل مباراة فاركو والمصري من استاد السويس الجديد إلى استاد برج العرب.

وكان من المقرر أن يلعب المصري مبارياته على استاد السويس الجديد فيما عدا المباريات التي يلعب فيها ضد الفرق الجماهيرية.

وعلم FilGoal.com أن المصري كان قد حدد ملعب هيئة قناة السويس كخيار أول لخوض مبارياته الإفريقية ومن بعده ملعب برج العرب.

وخاض المصري مباراة إنييمبا في الكونفدرالية بشكل استثنائي على ملعب السويس الجديد.

بعد مباراتي المصري ضد الزمالك قرر كاف إقامة مباراة المصري وبلاك بولز على ملعب برج العرب على أن يلعب المصري مبارياته عقب المجموعات على ملعب السويس الجديد.

المصري طلب من رابطة الأندية خوض مباراته ضد فاركو على ملعب برج العرب بسبب ضيق الوقت بين المباراة ومواجهة فاركو لتجنب السفر والإرهاق.

ويلتقي المصري مع فاركو يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة من الدوري المصري قبل أن يواجه بلاك بولز يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.