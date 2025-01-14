ليكيب: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نابولي من أجل ضم كفاراتسخيليا

توصل باريس سان جيرمان ونابولي إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال خفيتشا كفاراتسخيليا، وفقًا لصحيفة ليكيب.

وأوضح التقرير أن نابولي وافق على التخلي عن اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

وتم عقد اجتماع بين الناديين يوم الاثنين وانتهى بثقة جميع الأطراف من إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة.

ووافق الجناح الجورجي على تفاصيل عقده الشخصي مع نادي باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يوقع كفارا على عقد يربطه بالفريق الباريسي صفقة لمدة أربع سنوات ونصف.

لا تزال هناك تفاصيل مالية بسيطة تحتاج إلى تسوية بين باريس سان جيرمان ونابولي، وفي حال التوصل لاتفاق بشأنها سيسمح نادي نابولي لكفاراتسخيليا بإجراء الفحص الطبي مع باريس سان جيرمان، لكن صحيفة ليكيب ذكرت أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وكان موقع توتو ميركاتو الإيطالي قد كشف عن رغبة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي في الرحيل عن صفوف الفريق.

وذكر الموقع الإيطالي أن كفاراتسخيليا فتح الباب للرحيل عن نابولي في يناير للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 مليون يورو.

وكان نابولي رفض عرضا في الصيف الماضي لانتقال النجم الجورجي إلى باريس رغم وصول العرض إلى 100 مليون يورو.

ولعب كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل 5 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بالدوري الإيطالي.