قفة: كنت بديل أبو علي مع الأهلي.. ولهذا لم تتم المفاوضات مع الزمالك

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي

كشف أحمد أمين قفة لاعب إنبي أنه كان بديلا لصفقة وسام أبو علي لـ الأهلي حال لم تتم، وأيضا شرح أسباب عدم اكتمال المفاوضات مع الزمالك.

وقال المهاجم لقناة أون تايم سبورتس 2: "كان هدف الأهلي الأول هو ضم مهاجم أجنبي ثم أنا ثانيا، ولذلك فضل الأهلي التعاقد مع وسام أبو علي ولم تكتمل المفاوضات".

وأضاف "المفاوضات مع الزمالك كانت تسير بصورة جيدة، لكن بسبب الديون التي على عاتق النادي وضمه الكثير من اللاعبين فضل التوجه إلى الإعارات والصفقات المجانية".

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وأكمل "أعتقد أن المفاوضات توقفت بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها الزمالك".

وكشف "تلقيت أكثر من عرض من ليبيا والعراق لكن لم تتم الأمور بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مادي مع إنبي".

واتم "أرى أن الضغوطات على زياد كمال تسببت في عدم توفيقه مع الزمالك وكذلك الحديث المستمر على قيمة الصفقة، الضغوطات في الزمالك والأهلي مختلفة عن أي ناد آخر، ولذلك ليس أي لاعب يستطيع التأقلم على أجواء القطبين ومتطلباتهما".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع إنبي في 6 مباريات خلال الموسم الجاري باقع 375 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أهدافا.

أحمد أمين قفة الدوري المصري إنبي
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