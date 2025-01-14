في الجول يكشف سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 12:09

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - أكرم توفيق

يقترب تعاقد الأهلي مع أكرم توفيق من نهايته مع دخول الأشهر الـ 6 الأخيرة مع الفريق.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

ولم يتوصل الأهلي حتى الآن لاتفاق مع أكرم توفيق لتجديد عقده مع دخوله للفترة الحرة للتفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب بصفوفه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أسباب تعثر مفاوضات تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي حتى الآن.

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أكرم توفيق تلقى عرضا من الشمال القطري مقابل مليون دولار في الموسم مع زيادة سنوية بعد مدته ثلاثة مواسم بحيث يصل مجموع ما سيتقاضاه ما يقارب ثلاثة مليون دولار ونصف أي يقترب من 200 مليون جنيه.

عرض الأهلي هو 60 مليون جنيه في 5 مواسم أي أقل بفارق يقترب من 140 ملوين جنيه مع إمكانية إضافة موسمين آخرين، وبعد نهاية ذلك العقد سيبلغ أكرم توفيق 33 عاما أي قد يكون العقد الأخير الكبير بمسيرته الكروية.

أكرم توفيق يمر بظروف عائلية تجعله يرحب بالعرض القطري بجانب المقابل المادي الذي لا يمكن رفضه.

حتى الآن لا يزال أكرم توفيق منفتحا على التجديد مع الأهلي ولكنه بانتظار عرض آخر يحسن من المقابل المادي خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ قراره الأخير.

وتقاضى أكرم راتبا تراوح بين 4 ملايين جنيه وصولا لـ 7 منذ عودته للأهلي.

صاحب الـ 27 عاما 15 مباراة منذ بداية هذا الموسم وصنع هدفا وحيدا في مشاركاته بين خط الوسط والظهير الأيمن.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك أكرم في 127 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7.

وأصبح أكرم لاعبا دوليا إذ خاض 10 مباريات دولية وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك أنجولا بتصفيات أمم إفريقيا.

أكرم توفيق الأهلي
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