عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة باستيا
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 11:57
كتب : FilGoal
يتواجد محمد عبد المنعم ضمن قائمة فريقه نيس التي ستواجه باستيا في كأس فرنسا يوم الثلاثاء.
ويحل نيس ضيفا على باستيا ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا مساء الثلاثاء.
وظهر اسم عبد المنعم في القائمة التي أعلنها نيس قبل ساعات من اللقاء.
وكان عبد المنعم قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها فريقه على ريمس بنتيجة 4-2.
وذلك بعدما شارك كأساسي ضد ستاد رين في المباراة التي سبقتها، عقب تعافيه من الإصابة.
المدافع البالغ من العمر 25 عاما انتقل من الأهلي إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وظهر عبد المنعم في 10 مباريات مع نيس هذا الموسم.
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