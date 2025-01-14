القسم الثاني ب - استقالة الإسباني جونزاليس من تدريب أسمنت أسيوط

تقدم الإسباني خوسو جونزاليس باستقالته من تدريب فريق أسمنت أسيوط.

وأعلن مجلس إدارة النادي موافقته على استقالة جونزاليس بالإضافة إلى عمرو ياسر محلل أداء الفريق.

وتقدم مجلس الإدارة بالشكر لجونزاليس على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ويحتل أسمنت أسيوط المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ب برصيد 24 نقطة.

ويتأهل أول 3 فرق من المجموعة الثانية بجانب 3 آخرين من المجموعة الأولى للمشاركة في دورة الترقي التي تؤهل بطلها لدوري المحترفين.

وتعتبر هذه التجربة هي الثانية لجونزاليس في مصر، إذ درب من قبل فريق سبورتينج كاسل.

وكذلك درب فريق أبوب بوليس القبرصي وسي دي مارينو في فريق الشباب.