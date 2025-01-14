سكاي: سيتي يتوصل لاتفاق مع بالميراس لضم مدافعه

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

فيتور ريس - بالميراس

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع بالميراس للتعاقد مع المدافع فيتور ريس.

وأوضح التقرير أن الرتوش الأخيرة لصفقة ضم البرازيلي الشاب سيتم حسمها يوم الثلاثاء.

ولفت التقرير إلى أن بالميراس وافق على التخلي عن اللاعب مقابل نحو 35 مليون يورو.

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يوم الاثنين، كشفت ليلى بيريرا رئيس نادي بالميراس عن تقديم مانشستر سيتي لعرض من أجل ضم فيتور ريس في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت بيريرا لشبكة TNT: "قدم مانشستر سيتي عرضا رسميا بالفعل لضم فيتور ريس، لكن لم يكن كافيا، ما زلنا نتفاوض".

وأتم "إذ حصلنا على عرض جيد، حسنا، لكن لم يتم تقرير أي شيء".

ويحاول سيتي حسم الصفقة قبل ظهور المزيد من الأندية المنافسة له على التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاما.

ولفتت بعض التقارير إلى أن سيتي سيضم اللاعب إلى الفريق الأول مباشرة، دون إعارته.

وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر 2028.

ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.

وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

فيتور ريس مانشستر سيتي بالميراس
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