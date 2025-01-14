كلوب ليون يعلن التعاقد مع خاميس رودريجيز

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - الأرجنتين ضد كولومبيا

أعلن نادي كلوب ليون المكسيكي تعاقده مع خاميس رودريجيز لاعب رايو فايكانو السابق.

خاميس رودريجيز

النادي : رايو فايكانو

كلوب ليون

ووقع رودريجيز مع ليون على عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويهدف رودريجيز للحصول على فرص للمشاركة باستمرار حتى الوصول إلى كأس العالم 2026 في مستوى جيد.

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وانضم رودريجيز لصفوف رايو فايكانو بداية الموسم الجاري بعد تجربة قصيرة مع ساو باولو البرازيلي.

وفسخ رودريجيز تعاقده مع فايكانو بعد نصف موسم فقط لعدم مشاركته بشكل أساسي وخروجه من حسابات المدرب.

صاحب الـ 33 عاما لم يشارك بقميص فايكانو إلا في 7 مباريات ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

ويحتل كلوب ليون المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المكسيكي وهو مركز مؤدي للملحق المؤهل لربع النهائي ولكن على أرض الفريق المنافس.

وسبق لرودريجيز اللعب في ريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون وموناكو وبورتو وأولمبياكوس بأوروبا.

خاميس رودريجيز كلوب ليون
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