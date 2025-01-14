مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - أينتراخت فرانكفورت

تبدأ مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء، بينما تلعب لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب يلعب الدوري المصري عمر مرموش رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وأيضا محمد صلاح مع ليفربول ومحمد عبد المنعم مع نيس.

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وتنطلق منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

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الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست × ليفربول.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة على قناة بي إن سبورتس 1.

برينتفورد × مانشستر سيتي.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 2.

تشيلسي × بورنموث.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × يوفنتوس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كومو × ميلان.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

أينتراخت فرانكفورت × فرايبورج.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس إكسترا 2.

باير ليفركوزن × ماينز.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف على قناة بي إن سبورتس 6.

كأس فرنسا

باستيا × نيس.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة بي إن سبورتس 8.

عمر مرموش الدوري الألماني الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي
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