المندوه لـ في الجول: جروتر طلب مني التعاون بشكل دائم.. وجروس مدحني كثيرا

كشف عماد المندوه مدرب حراس مرمى الزمالك السابق والمدير الفني لمدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين حاليا عن طلب السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد التعاون الدائم بينهما.

وقال المندوه لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالا من الإدارة لتولي مدرب حراس المرمى للفريق الأول بشكل مؤقت، ورحبت دون تفكير لأنني أخدم النادي وهذا حقه علي".

وأضاف "توليت المسؤولية في مباراة المصري في الكونفدرالية رفقة أحمد مجدي وتحدثت مع جروس بعد تعيينه مديرا فنيا وقلت له أعلم بتواجد مدرب حراس مرمى معك وسأرفع الحرج، بينما إذا تريدني فأنا أتواجد مع الزمالك وابن النادي".

وأكمل "جروس طلب مني الاستمرار لحين قدوم توماس جروتر، ومدحني وجمع معلومات عني ونقل له أنني أمتلك خبرات كثيرة وسيرة ذاتية قوية، كان هناك تفاهم كأننا نعمل سويا منذ فترة طويلة".

وواصل "جروتر قال لي إن جروس كان يتواصل معه يوميا ونقل له أن عماد المندوه مدرب على مستوى فني قوي ويعمل بشكل مناسب مع الحراس حسب المباريات التي يخوضها الفريق".

وتابع "نقلت لجروتر تقرير مفصل بخصوص الحراس وإمكانياتهم بجانب الشباب محمود الشناوي وعمر عبد العزيز وأكدت له أن قطاع الناشئين به العديد من الحراس الموهوبين".

وأكد "جروتر طلب مني التواصل الدائم والتنسيق فيما بيننا خلال الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "عدت إلى عملي كمدير فني لمدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين، وأنا تحت أمر وخدمة النادي في أي وقت ومكان".

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.