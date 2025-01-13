هاني سعيد: عشنا أوقات من الرعب في الطائرة.. ولهذا السبب لم تتأجل مباراتنا ضد غزل المحلة

الإثنين، 13 يناير 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن سبب عدم تأجيل مباراة فريقه ضد غزل المحلة.

هاني سعيد

النادي : معتزل

بيراميدز

وكانت بعثة بيراميدز قد وصلت القاهرة صباح الإثنين بعد تأخر موعد وصولها لمدة يوم بسبب مواجهة الطائرة لظروف جوية صعبة.

وقال سعيد عبر قناة صدى البلد: "عشنا أوقات من الرعب داخل الطائرة بأنجولا ولم أشهد مثل تلك الأجواء في حياتي وبعد هبوطنا لم نعرف ما يجب علينا فعله".

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وواصل "الحمد لله على فضل الله وكرمه بتأهلنا إلى ربع نهائي ونتمنى الوصول لأبعد نقطة".

واستمر "أشك في قدرتنا على تصدر المجموعة لأن تعثر الترجي ولو بالتعادل أمر صعب خاصة وأنه سيلعب المباراة الأخيرة على ملعبه ولكن في النهاية نحمد الله على التأهل وفي النهاية من الممكن أن نلعب ضد فريق أسهل مع تأهلنا بالمركز الثاني من الفريق الذي كنا سنلعب ضده ونحن متصدرين".

وأضاف "عدم تأجيل مباراة غزل المحلة كان بناء على أمرين أولا رأي المدير الفني الذي رأى أننا قد نلعب المباراة بشكل طبيعي والثاني كان حديثنا مع الرابطة ورأيننا أننا سنلعب بشكل طبيعي ولا داعي للإخلال بمواعيد البطولة وأن نجعلها غير منتظمة".

وأتم "لا نحتاج الكثير من التدعيمات في يناير وقد نتعاقد مع لاعب أو لاعبين ولكن بشرط أن يقدما الإضافة وأن يكونا أفضل من لاعبينا وهذا غير سهل وإن لم نجد لاعبين يقدموا الدعم فلن نجري أي تدعيمات".

وتأهل بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على ساجرادا بهدف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

هاني سعيد بيراميدز
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