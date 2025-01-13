نبيه: كاف يمنع خوض أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب أن لا يسمح خوض بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب كليا.

وقال نبيه لقناة صدى البلد: "حتى الآن سنخوض التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا للمحليين في تنزانيا أو كينيا أو أوغندا في بداية فبراير بلعب 5 مباريات".

وأضاف "قرعة دور المجموعات يوم 15 فبراير المقبل".

وأكمل "لا يسمح لأي منتخب أن يلعب بفريق الشباب كليا، يجب أن يتواجد بعض اللاعبين من الفرق الأول من الدوري المصري الممتاز".

وتابع "90% من أندية الدوري المصري الممتاز وافقت على التعاون معنا بلاعبيها".

وأوضح "الأندية التي تعاونت معنا هم طلائع الجيش والزمالك وإنبي وغزل المحلة وسموحة وفاركو والإسماعيلي وزد والأهلي".

وأنهى حديثه قائلا: "الأندية ستسفتيد للغاية من انضمام لاعبيها بسبب الخبرات ولعب مباريات قوية".

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.