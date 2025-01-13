نبيه: كاف يمنع خوض أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب

الإثنين، 13 يناير 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب أن لا يسمح خوض بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب كليا.

وقال نبيه لقناة صدى البلد: "حتى الآن سنخوض التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا للمحليين في تنزانيا أو كينيا أو أوغندا في بداية فبراير بلعب 5 مباريات".

وأضاف "قرعة دور المجموعات يوم 15 فبراير المقبل".

أخبار متعلقة:
بيلد: تشيلسي طلب التعاقد مع تيل.. وبايرن يرغب في الحصول على نكونكو بالمقابل محامي الجزيري: وثقنا العقد الجديد مع الزمالك.. والتفاصيل المالية بعد حل أزمته تقرير: جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما إبراهيم حسن: لم يكن هناك خلافات مع أبو ريدة.. ونريد احتراف مزيد من اللاعبين

وأكمل "لا يسمح لأي منتخب أن يلعب بفريق الشباب كليا، يجب أن يتواجد بعض اللاعبين من الفرق الأول من الدوري المصري الممتاز".

وتابع "90% من أندية الدوري المصري الممتاز وافقت على التعاون معنا بلاعبيها".

وأوضح "الأندية التي تعاونت معنا هم طلائع الجيش والزمالك وإنبي وغزل المحلة وسموحة وفاركو والإسماعيلي وزد والأهلي".

وأنهى حديثه قائلا: "الأندية ستسفتيد للغاية من انضمام لاعبيها بسبب الخبرات ولعب مباريات قوية".

ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:

كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.

وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.

وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

منتخب مصر للشباب كأس أمم إفريقيا للمحليين أسامة نبيه
نرشح لكم
المندوه لـ في الجول: جروتر طلب مني التعاون بشكل دائم.. وجروس مدحني كثيرا هاني سعيد: عشنا أوقات من الربع في الطائرة.. ولهذا السبب لم تتأجل مباراتنا ضد غزل المحلة محامي الجزيري: وثقنا العقد الجديد مع الزمالك.. والتفاصيل المالية بعد حل أزمته طبيب الأهلي يكشف مستجدات 10 إصابات في الأهلي.. وحقيقة تركيب جهاز القلب لـ وسام مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد رفاعي لم يوقع لأي ناد وجروس يحسم موقفه الكونفدرالية - طاقم تحكيم جابوني لمباراة الزمالك ضد إنييمبا نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو اجتماع بين أبو ريدة وحسام حسن لتوفير متطلبات المنتخب
أخر الأخبار
المندوه لـ في الجول: جروتر طلب مني التعاون بشكل دائم.. وجروس مدحني كثيرا 42 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: عشنا أوقات من الربع في الطائرة.. ولهذا السبب لم تتأجل مباراتنا ضد غزل المحلة 55 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة منتخب مصر.. أون تايم سبورتس تذيع كأس العالم لكرة اليد 57 دقيقة | كرة يد
نبيه: كاف يمنع خوض أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب ساعة | الكرة المصرية
بيلد: تشيلسي طلب التعاقد مع تيل.. وبايرن يرغب في الحصول على نكونكو بالمقابل ساعة | الكرة الأوروبية
محامي الجزيري: وثقنا العقد الجديد مع الزمالك.. والتفاصيل المالية بعد حل أزمته ساعة | الدوري المصري
تقرير: جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: لم يكن هناك خلافات مع أبو ريدة.. ونريد احتراف مزيد من اللاعبين 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 3 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 4 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام