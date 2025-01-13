بيلد: تشيلسي طلب التعاقد مع تيل.. وبايرن يرغب في الحصول على نكونكو بالمقابل
الإثنين، 13 يناير 2025 - 23:09
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة بيلد عن طلب تشيلسي التعاقد مع ماتياس تيل مهاجم بايرن ميونيخ.
ماثيس تيل
النادي : بايرن ميونيخ
كريستوفر نكونكو
النادي : تشيلسي
وفقا لبيلد فإن تيل قد تحدث مع فينسنت كومباني مدرب بايرن وأخبره برغبته في النجاح مع بايرن ميونيخ ولكن على الرغم من ذلك طلب تشيلسي التعاقد معه.
في المقابل استفسر بايرن ميونيخ عن وضعية كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي لضمه في المقابل وهو ما يفتح الباب لإمكانية إجراء صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة.
المهاجم الفرنسي صاحب الـ 19 عاما انضم لبايرن ميونيخ في عام 2022 قادما من رين.
ولا يشارك تيل بشكل أساسي مع بايرن ميونيخ في ظل تواجد هاري كين المهاجم الأساسي للفريق.
وشارك تيل منذ بداية الموسم مع بايرن ميونيخ في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
على الجانب الآخر لعب نكونكو 28 مباراة مع تشيلسي وتمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع 4.
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