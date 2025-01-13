محامي الجزيري: وثقنا العقد الجديد مع الزمالك.. والتفاصيل المالية بعد حل أزمته

أكد أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن تم توثيق العقد الجديد إلى نهاية موسم 2026-2027.

وقال بم ميم لقناة أون تايم سبورتس: "تم توثيق العقود الجديدة إلى نهاية 2026-2027 وحصلنا على نسخة وتفهم الزمالك موقف الجزيري وتم حل جميع مشاكله".

وأضاف "الجزيري كان دائما يعطي الأولوية للزمالك".

وأكمل "اللاعب قدم تضحيات مالية كبيرة سواء لمستحقاته الماضية أو العقد الجديد الذي خفض من راتبه السنوي للبقاء في الزمالك".

وشد "الجزيري كان يستطيع الرحيل من الزمالك وتلقى العديد من العروض لكنه فضل الزمالك".

وتابع "لم يحصل الجزيري على أي نسبة من المستحقات القديمة".

وأنهى حديثه قائلا: "جمهور الزمالك يستحق التضحيات من الجزيري، واللاعب لم يشترط أي بنود على الزمالك".

وكان الجزيري قد جمع متعلقاته الأسبوع الماضي من نادي الزمالك وأعتذر عن عدم الانتظام في معسكر الفريق بسبب مستحقاته المتأخرة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد اجتمع مع اللاعب من أجل حل أزمته دون الحاجة لرفع قضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحدث تقارب في وجهات النظر بالفعل بين الجزيري والزمالك عقب الجلسة التي جمعته بحسين لبيب.

وكانت الجلسة بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة بجانب تخفيض القيمة المالية من عقده.

وانضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في يناير 2021 من المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفعّل الزمالك تعاقده نهائيا لـ 3 مواسم حتى 2024.

بقميص الزمالك سجل الجزيري 5 أهداف وصنع 8 في 31 مباراة.

ورفقة منتخب تونس خاض الجزيري 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وحصد لقب هداف كأس العرب برصيد 4 أهداف.

وحسم الزمالك تأهله إلى ربع نهائي منافسات بطولة الكونفدرالية بعد تصدر مجموعته.