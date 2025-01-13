تقرير: جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما

انفصل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن زوجته كريستينا سيرا.

ونقلت صحيفة آس من ماماراتزي أن جوارديولا وكريستينا سيرا قررا الانفصال منذ فترة.

ولا يعيش الثنائي مع بعضه البعض منذ 2019 إذ كانت سيرا تنتقل بشكل مستمر بين برشلونة ومانشستر.

ويحرص جوارديولا وسيرا على التجمع سويا رفقة أولادهم في المناسبات الخاصة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة.

وسيلاقي مانشستر سيتي منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وفاز سيتي في المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي بهدفين دون رد.

وانتصر في المباراة الأخرى على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتأهل سيتي إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق سالفورد سيتي بثمانية أهداف دون رد.