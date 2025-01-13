إبراهيم حسن: لم يكن هناك خلافات مع أبو ريدة.. ونريد احتراف مزيد من اللاعبين

طالب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بضرورة فتح أبواب الملاعب وحشد الجماهير خلال مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا مرتين في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم خلال شهر مارس المقبل.

وقال إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن هناك أي خلافات مع هاني أبو ريدة من الأساس ولم نقابله منذ فترة طويلة وجميع الخلافات كانت مجرد أقاويل وفي النهاية مصلحتنا واحدة وهي منتخب مصر والجلسة التي حدثت اليوم كانت جميلة وكلها من أجل المنتخب".

وواصل "اللجنة الفنية؟ وجود نظام شيء جيد وأن يكون رئيس الاتحاد هو المسؤول المباشر عن المنتخب الأول يؤدي للنجاح لعدم وجود الكثير من التدخلات والآراء ولكن في المنتخبات الأصغر سنا يكون النقاش بها مفيدا ويدلي كل لاعب برأيه".

وأكمل "تجهيز مشروع الهدف من الأشياء التي تحدثنا عنها خلال الاجتماع، ولكن معسكراتنا الماضية كانت قصيرة جدا ومبارياتنا تقام في استاد القاهرة والمسافة بينه وبين الهدف كبيرة وتؤدي للإرهاق إذا ذهبت من المعسكر في الهدف للملعب مباشرة ولكن المشروع قد يكون مفيدا في المعسكرات الطويلة قبل البطولات المجمعة".

وتابع "للأسف عدد المحترفين المصريين في البطولات الأوروبية يقل ولا يزيد وحاليا المتواجدين بقوة هما عمر مرموش ومحمد صلاح ويأتي بعدهما مصطفى محمد ولكنه غير مستقر ثم محمد عبد المنعم الذي يكافح وثم تريزيجيه وحمدي فتحي في الدوريات العربية ولا يوجد سواهم ولذلك نريد خروج المزيد من اللاعبين للاحتراف مثل إبراهيم عادل ونحتاج لاستفاقة لاعبين مثل رمضان صبحي".

وشدد "محمد الشناوي حارس كبير ولديه خبرات واسعة وبعد إصابته الطويلة في السابق عاد وشارك ضد بوركينا فاسو مباشرة وكولر يعتمد عليه في الأهلي بعز الأزمات التي يواجهها ونحن نريد أن يكون لدينا العديد من الحراس مثل الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد وأيضا حمزة علاء الذي أتمنى أن يحصل على فرصته لأنه سيكون من الحراس المميزين".

وأضاف "الحشد الجماهيري لم يكن متواجدا خلال الفترة الماضية ونحن سندخل في فترة حاسمة بتصفيات كأس العالم ويجب أن يحتوي أي برنامج رياضي على فقرات لتحفيز الجماهير على الحضور لأنه لا يوجد أي مباراة سهلة في التصفيات، وأيضا أسعار التذاكر مرتفعة وفي مباريات مصر يجب أن تفتح أبواب الملاعب ولا ننتظر عائدا من تلك المباريات".

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.