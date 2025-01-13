طبيب الأهلي يكشف مستجدات 10 إصابات في الأهلي.. وحقيقة تركيب جهاز القلب لـ وسام

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات الإصابات المختلفة في فريقه والتي وصلت لـ10 لاعبين.

وقال جاب الله عبر قناة الأهلي: "وسام في حالة جيدة وفضلنا إراحته من التدريبات وأعاد كل الفحوصات وجميعها جاءت مطمئنة".

وواصل "طبيا وسام متاح للمشاركة أمام الجونة لكني أفضل إراحته وسيتم حسم موقفه مع كولر في مران الثلاثاء".

وأردف "ما حدث مع وسام ليس له علاقة بالأزمة الصحية التي تعرض لها قبل 5 سنوات ولا يلعب بمنظم ضربات القلب".

وشدد "الإصابة السابقة التي تعرض لها وسام أبو علي كانت بسبب الإجهاد والضغط العصبي ولكن ما حدث له في كوت ديفوار بسبب الحمل البدني ودرجة الحرارة المرتفعة والرطوبة والسوائل التي فقدها خلال المباراة".

وأوضح "أكرم توفيق يعاني من آلام أسفل الساق وخضع لأشعة جديدة ستظهر نتيجتها قريبا".

وتابع "مروان عطية سيخضع لاختبار طبي قبل المران وإذا كان في حالة جيدة سيشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

وأكد "عمر كمال في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي وفرص لحاقه بمباراة الجونة صعبة".

واستطرد "عمرو السولية اشتكى بين شوطي مباراة استاد أبيدجان بسبب اختلاف الطقس والصداع واليوم تدرب بشكل طبيعي".

وأشار "أشرف داري أجرى أشعة سونار وإصابته بدأت في التحسن بشكل تدريبي وسيكمل جلسات العلاج الطبيعي لحين التعافي".

وتابع "طاهر لن يعود قبل 3 أسابيع وقد يمتد غيابه إلى 4 أسابيع ولا يزال في مرحلة العلاج والتأهيل".

ثم واصل "حالة يحيى عطية الله مطمئنة خاصة بعد زوال التورم في وجهه مكان الإصابة ومن المتوقع غيابه لمدة شهرين".

وشرح "رضا سليم سيخضع لجراحة الركبة في النمسا والآن يخضع لجلسات تأهيلية لحين إجراء العملية".

وأتم تصريحاته "كريم فؤاد في الجزء الأخير من المرحلة الثانية من العلاج والتأهيل ويؤدي البرنامج الخاص به بشكل جيد وخلال شهر سيكون هناك استشارة من الطبيب الذي أجرى له الجراحة".