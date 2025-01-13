مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد رفاعي لم يوقع لأي ناد وجروس يحسم موقفه

كشف مصدر من نادي الزمالك عن موقف أحمد رفاعي مدافع الفريق الشاب والذي يتواجد حاليا ضمن قائمة الانتظار.

أحمد رفاعي النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأخبار المنتشرة عن توقيع أحمد رفاعي لأحد الأندية كلها خاطئة".

وأضاف "اللاعب مرتبط بعقد مع النادي وجدد تعاقده لمدة 5 مواسم قبل فترة وهو في قائمة الانتظار منذ بداية الموسم".

وأكمل "قرار الزمالك منذ بداية الموسم هو عدم التفريط في اللاعب إلا على سبيل الإعارة، وموقفه الحالي يد الجهاز الفني سواء بقيده أو إعارته".

وتم تصعيد أحمد رفاعي للفريق الأول للزمالك في الموسم الماضي وشارك في عدة مباريات قبل نهاية الموسم.

ومع بداية الموسم الجاري تم إدراج اسمه في قائمة الانتظار حتى يناير الجاري لحين حسم موقفه.