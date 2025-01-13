دوري السيدات – الحالة السادسة في الموسم.. المصري ينسحب أمام مسار بعد 8 دقائق

الإثنين، 13 يناير 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

فريق مسار للكرة النسائية

انسحب فريق المصري للسيدات أمام مسار خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري للكرة النسائية.

ولعب مسار ضد المصري في الجولة 16 من الدوري واستمرت المباراة لمدة 8 دقائق فقط وكانت النتيجة تشير إلى تقدم مسار 2-صفر.

بعدها قررت لاعبات المصري الانسحاب من المباراة التي بدأها الفريق البورسعيدي بـ8 لاعبات فقط بسبب الغيابات.

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ويغيب عن فريق المصري للسيدات أكثر من لاعبة بسبب الإصابات وامتحانات نصف العام الدراسي وأيضا الإيقاف.

وطلب المصري من اتحاد الكرة تأجيل المباراة بسبب النقص العددي في صفوف فريقه وهو الطلب الذي قوبل بالرفض.

ليقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء بشكل رسمي بعد مرور 20 دقيقة فقط.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي تنسحب فيها أحد الفرق ضد مسار في الدوري المصري للسيدات وسبقه كل من بيراميدز والطيران والاتحاد السكندري ودلفي واتحاد بسيون.

المصري سيدات مسار الدوري المصري سيدات
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